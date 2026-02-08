ОГЭ по новым правилам: эксперимент для девятиклассников продлили на 2026 год

Министерство просвещения РФ продлили на 2026 год эксперимент по изменению формата основного государственного экзамена для девятиклассников. География проекта расширилась еще на 9 регионов, в число которых вошла Тюменская область. Нововведения затронут школьников, планирующих после выпуска поступать в колледжи и техникумы.

Согласно условиям эксперимента, учащиеся получают право сдавать только два обязательных предмета — русский язык и математику, вместо привычных четырех.

Одной из главных причин пересмотра количества экзаменов эксперты называют заботу о психологическом состоянии подростков. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина подчеркивает, что сокращение списка предметов помогает сделать экзаменационный период менее стрессовым, - сообщает Мегатюмень.

"Идея сокращения количества обязательных экзаменов с четырех до двух отражает стремление образовательного ведомства снизить психоэмоциональную нагрузку на подростков в период, который и без того характеризуется значительными физиологическими и психологическими изменениями", — отмечает Надежда Капустина.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин полагает, что подготовка к "предметам по выбору" зачастую носила номинальный характер.

"Многолетняя практика проведения ОГЭ в полном формате продемонстрировала, что избыточное количество экзаменационных испытаний нередко приводит к формальному подходу со стороны обучающихся. Подготовка к предметам по выбору осуществляется поверхностно и не способствует формированию устойчивых предметных компетенций", — поясняет Дмитрий Морковкин.