С русским размахом: тюменский "Космос" к Новому году украсили в стиле а-ля рус

В стиле а-ля рус украсили Молодежный театральный центр "Космос" в Тюмени накануне Нового года. Автором выступила художник Маша Хайбуллина.

"Появились косы, бусы, грибы-фонарики на столах. И крыльцо оформили в русском стиле и внутри помещения есть элементы, в том числе в фотозоне с конем. Также установили наличник", - рассказала Маша.

Роспись красного коня – отдельная история, отмечает художник: "Это сборная история, не

дымковская игрушка, конечно. Я хотела мезенской росписью, но она скандинавская, не совсем наша. У нас нет традиционной, этнической росписи. Поэтому решила: пусть будет что-то объединяющее, стилизованное".

В Молодежном театральном центре "Космос" с 3 по 9 января пройдет "Большая зимняя

мастерская". Это серия мастер-классов по художественному искусству, танцам и импровизации. Также тюменцы смогут посетить вечер настольных игр и концертно-игровую программу. Театральный художник Маша Хайбуллина проведет арт-практику "Мифическое существо — карта моего внутреннего мира" 8 января в 17 часов. Участникам предложат изобразить мифическое существо на бумаге. Это групповая работа с элементами рефлексии, которая поможет тюменцам исследовать собственные качества.

9 января в 17 часов Маша станет экспертом арт-практики "Кукла Я — образ моего внутреннего существа". Тюменцев ждет занятие по᠎ созданию символической фигуры из крафт-бумаги. Арт- практика поможет участникам исследовать и выразить собственное состояние, внутренние качества и переживания, - сообщает Тюменская линия.

12+