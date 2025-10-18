Более ста проектов подали тюменские НКО на первый конкурс Фонда президентских грантов 2026 года

130 проектов подали тюменские некоммерческие организации на первый конкурс Фонда

президентских грантов 2026 года. Суммы варьируются 133 тыс. до 9 млн рублей.

Авторы планируют провести локальный "Бессмертный полк", посвященный важнейшим событиям Великой Отечественной войны и войны с Японией, фестиваль весны и единства "Новый день", школу спортивной журналистики, конкурс "Театральный БУМ". Кроме этого, тюменцы хотят реализовать проект семейной приемной "Ключи к пониманию", который направлен на оказание всесторонней, многоуровневой и долгосрочной поддержки семьям, воспитывающие детей с ОВЗ и детей-инвалидов, программу гармонизации демобилизованных участников СВО, членов их семей и другие события.

Всего более 8,1 тыс. некоммерческих организации из всех 89 регионов страны представили 9 тыс. 310 инициатив. Решение по заявкам, поданным с нарушениями положения о конкурсе и допущенным до дальнейшего участия, будет принято на заседании объединенного экспертного совета. Оно запланировано на 27 октября.

Итоги конкурса подведут в январе. К реализации своих проектов победители смогут приступить с февраля, - сообщает Тюменская линия.