Стало известно, сколько готовы платить тюменским врачам

В Тюменской области открыто более 24,3 тысячи вакансий, в том числе более 1,3 тысячи – в сфере здравоохранения и социальных услуг.

Медицинские организации примут 17 врачей участковых терапевтов, им готовы платить до 116,7 тыс. рублей. Трудоустроят девять медицинских сестер участковых с заработком до 48,2 тыс. рублей, 75 фельдшеров (55,5 тыс. руб.).

Есть работа для пяти врачей-стоматологов терапевтов, они будут получать до 98 тыс. рублей; а также для трех врачей клинической лабораторной диагностики – до 93,1 тыс. руб.

Кроме того, смогут трудоустроиться 17 фармацевтов и зарабатывать до 55 тыс. руб.

Санитарам будут выплачивать до 44,4 тыс. руб., нужны пять человек.

Всего списке профессий служащих департамента труда и занятости населения 192 профессии, в том числе множество специализаций для фельдшеров, медицинских сестер, лаборантов. Еще 167 рабочих специальностей, - сообщает Вслух.ру.