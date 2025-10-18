Погибшего в Запорожье военкора Ивана Зуева похоронят в Тюмени

Погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева похоронят в Тюмени, где жите его мама, сообщил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Ваня Зуев у нас работает три года военкором. Опытный человек. Сам из Тюмени. Я разговаривал с его мамой Еленой Владимировной, она узнала от меня вчера вечером. Это воцерковленная семья, поэтому у мамы есть опора. Похоронен он будет именно в Тюмени", - сказал Киселев в эфире телеканала "Россия 1".

39-летний Иван Зуев в четверг погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области. Родом от из Новосибирска. В журналистике с 2008 года. Начинал работать в региональных уральских медиа вместе с другом Ростиславом Журавлевым - также погибшим на СВО корреспондентом РИА Новости.

Первая командировка на Донбасс состоялась в июле 2014 года. В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье, первая командировка в зону СВО. Иван работал при взятии Волновахи, Сартаны, освещал окружение Мариуполя. В апреле 2023 года пришел в агентство РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы в ДНР. Работал на позициях на авдеевском и угледарском направлениях во время наступления ВС России. Неоднократно выезжал на обстрелы Донецка, Горловки и Волновахи, чтобы фиксировать преступления киевского режима. Многократно попадал под обстрелы ВСУ, чудом выходил живым. Летом 2024 года на выезде с пресс-офицерами Минобороны Иван попал под атаку сразу нескольких дронов-камикадзе. Около часа журналист продолжал работу под непрекращающимся обстрелом. В марте этого гогда награжден благодарностью президента.