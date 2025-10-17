Более 1,5 млн человек подали заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ

Пользователи Пушкинской карты могут заранее подать заявление на ее выпуск в ВТБ, чтобы продолжать покупать билеты в кино, на концерты, выставки и другие культурные события уже с 1 января. Сегодня заявления уже подали более 1,5 млн пользователей карты.

Абсолютное большинство из них подали заявления на переход через приложение "Госуслуги Культура" - в нем подавать заявку можно менее чем за минуту. Самыми активными регионами по подаче заявлений стали Тамбовская область, Чувашия, Рязанская область, Мордовия и Кемеровская область.

Пушкинская карта в ВТБ начнет работать с 1 января 2026 года. До этого момента уже выпущенные карты, оформленные в Почта Банке, продолжат функционировать как обычно. Чтобы продолжить пользоваться Пушкинской картой с Нового года, заявление на ее выпуск нужно подать уже сейчас в приложении "Госуслуги Культура", приложении Почта Банка, а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и Почта Банка, адреса которых можно узнать на сайте.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин: