Сбербанк признан лидером мирового эквайринга

Российский банк обошёл американские компании JPMorgan Chase и Worldpay. Количество транзакций за 2024 год превысило 52 млрд. Об этом говорится в рейтинге ведущего аналитического агентства в мире Nilson Report.

По данным отчёта, 9,5% транзакций 150 крупнейших мировых эквайеров приходится на российский банк. По итогам 2023 года Сбербанк вышел на второе место, всего на 1 процентный пункт уступив мировому лидеру — JPMorgan Chase.

Новые терминалы Сбера — одни из самых технологичных в мире: поддерживают оплату улыбкой, картой, с помощью NFC, по Bluetooth и QR-кодом и работают на уникальном программном обеспечении Сбера.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: