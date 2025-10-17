Сбербанк признан лидером мирового эквайринга

Российский банк обошёл американские компании JPMorgan Chase и Worldpay. Количество транзакций за 2024 год превысило 52 млрд. Об этом говорится в рейтинге ведущего аналитического агентства в мире Nilson Report.
По данным отчёта, 9,5% транзакций 150 крупнейших мировых эквайеров приходится на российский банк. По итогам 2023 года Сбербанк вышел на второе место, всего на 1 процентный пункт уступив мировому лидеру — JPMorgan Chase.
Новые терминалы Сбера — одни из самых технологичных в мире: поддерживают оплату улыбкой, картой, с помощью NFC, по Bluetooth и QR-кодом и работают на уникальном программном обеспечении Сбера.
Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:
Наше лидерство в мировом рейтинге — результат многолетних инвестиций в собственные разработки и инфраструктуру. Наш полностью отечественный технологический стек — от процессинга и программного обеспечения терминалов до биометрии — уверенно держит рекордные транзакционные нагрузки и обеспечивает высочайший уровень безопасности.
Российский финтех испытывает рекордное санкционное давление — и это мотивирует нас создавать свои уникальные решения. В 2024 году мы первыми в мире сделали реальностью массовые платежи по биометрии с помощью улыбки, а в этом году вернули бесконтактную оплату с помощью iPhone в России, назвав эту технологию ВЖУХ. Инновации делают наши решения самыми востребованными среди клиентов — как бизнеса, так и десятков миллионов ежедневно платящих пользователей.
Я благодарю наших клиентов и партнёров за доверие Сберу — вместе мы поднимаем планку для мировой финтех-индустрии.
