Сбер обновил офис на улице Мориса Тореза в Тюмени

Сбер обновил офис в Тюмени, расположенный по адресу ул. Мориса Тореза, д. 1/1. Современный дизайн интерьера сделал помещение удобным, функциональным и комфортным для клиентов.

Среди нововведений - удобные зоны ожидания с бесплатным Wi-Fi и розетками для зарядки мобильных устройств, детский игровой уголок и кофе-поинт, где посетители могут насладиться горячим напитком.

Режим работы офиса:

- понедельник – пятница: с 09:30 до 19:00 часов;

- суббота: с 10:00 до 14:00 часов

- воскресенье - выходной.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Мы рады представить обновленный офис Сбера, расположенный в самом центре Тюмени. Это по-настоящему комфортное пространство, где всё сделано для удобства наших клиентов. Мы установили самое современное оборудование, чтобы обслуживание стало еще более быстрым и безопасным. Например, в банкоматах теперь доступна идентификация по биометрическим данным — это надежно защищает ваши финансы и экономит время. Приходите в новый офис и сами оцените, как просто управлять финансами с помощью цифровых технологий.