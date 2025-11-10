Нефтехимические классы Сибура откроются в школах Тюмени

Фото - Корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим»

Тобольский многопрофильный техникум и департамент образования города Тюмени заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого техникум и компания "Сибур" будут активно участвовать в ранней профориентации школьников Тюмени 8-9 классов.

Для учащихся это возможность погрузиться в нефтехимические профессии, определиться со специализацией, получить первую профессию - на базе Тобольского многопрофильного техникума и Центра инженерно-технической экспертизы Сибуринтех, участвовать в чемпионатах профессионального мастерства СИБУРа.

Директор департамента образования города Тюмени Ольга Тренина:

Создание технологического суверенитета нашей страны - стратегическая задача ближайших лет. И нефтехимические классы, которые в скором времени откроются в Тюмени, будут готовить абитуриентов нового поколения - ребят, целенаправленно стремящихся к развитию отрасли. Сотрудничество Тюмени и Тобольска имеет здесь первостепенное значение.

Директор Тобольского многопрофильного техникума Станислав Поляков:

Тобольский многопрофильный техникум усиливает связку "школа — техникум — индустрия". Мы нацелены на профессионально- ориентированных абитуриентов, которые, готовы включаться в наши образовательные программы, которые предлагает студентам наш стратегический партнер – компания "Сибур".

В 2025 году тобольский техникум стал участником федерального проекта "Профессионалитет", который предполагает развитие материальной и методической базы, повышение уровня профессиональной подготовки преподавателей. Благодаря соглашению между правительством Тюменской области, администрацией Тобольска и "Сибуром" техникум обучает будущих специалистов на новом качественном уровне. Этому способствуют система проектного обучения студентов, совместные программы с вузами-партнерами МГТУ им. Баумана, КНИТУ и ТПУ и практическая подготовка на базе Сибуринтеха и "ЗапСибНефтехима".

Практико-ориентированные методики обучения уже сейчас позволяют ТМТ обеспечить стабильный приток молодых специалистов для предприятий Тюменской области. Более 70% выпускников после окончания заведения связывают свое профессиональное будущее с промышленностью и начинают работу по специальности, сообщили в "ЗапСибНефтехиме".