В Тюменской области снова жгут птиц из-за вспышки инфекции

На территории птицеводческого предприятия в Тюменской области произошла вспышка инфекционного заболевания птиц, поставки продукции предприятия прекращены, принято решение о проведении убоя птицы с последующим ее уничтожением, в том числе в траншеях и ямах, официально заявил информационный центр правительства Тюменской области.

В сообщении подчеркивается, что продовольственная безопасность региона под контролем.

"Чтобы не допустить распространения заболевания за пределы предприятия, было п Все мероприятия проводятся исключительно в рамках действующих ветеринарных норм и правил. Согласно этим правилам при одновременном массовом заболевании животных, в том числе птицы, разрешается сжигание трупов птиц под открытым небом в траншеях (ямах) до образования негорючего остатка. Для минимизации негативного воздействия для населения приняты все необходимые меры. Место для сжигания специалисты выбрали с учетом розы ветров и отдаленности жилых зон. Сжигание проводится преимущественно в ночное время суток", - указано в сообщении.

Контроль за соблюдением всех требований при сжигании трупов птицы будут вести специалисты.

В Тюменской области несколько птицеводческих предприятий. В октябре 2021 года Боровская птицефабрика вынуждена была уничтожить все поголовье и продукцию из-за вспышки птичьего гриппа на предприятии. На каком из предприятий в этот раз произошла вспышка инфекции птиц, в сообщении не уточняется.