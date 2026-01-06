Под присмотром камер: Госавтоинспекция усилила использование фотофиксации на дорогах региона

Камеры на дорогах Тюменской области фиксируют нарушение правил пользования водителями мобильными телефонами, световыми приборами и неиспользование водителями и пассажирами ремней безопасности.

В Тюменской области продолжает развиваться система фотофиксации нарушений ПДД, с помощью которой осуществляется контроль на дорогах. В этом году камер стало больше, теперь их 229: 175 стационарных комплексов фотофиксации нарушений ПДД в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске, 52 передвижных комплекса и 12 мобильных, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"В 2025-м году камерами на наших дорогах выявлено почти 2 миллиона нарушений ПДД: это превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по полосе для общественного транспорта, неиспользование ремней безопасности, разговоры по мобильным телефонам, нарушение правил пользования внешними световыми приборами и другие, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Все стационарные и передвижные камеры установлены в местах повышенной аварийности, где уже случались ДТП", - сказал Андрей Миллер.