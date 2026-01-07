Святки в разгаре: время гаданий, колядок и семейных традиций

Святки, его еще называют "от звезды и до воды". Под звездой подразумевается Вифлеемская, под водой - та, в которую окунаются на Крещение. Святки начинаются с Рождества Христова (7 января) и продолжается до Крещения (19 января). Этот промежуток времени считается святым и наполнен множеством обрядов, сохраняющих древние народные традиции.

В течение Святок принято веселиться и гадать на будущее, особенно в первую ночь после Рождества. Считалось, что именно в это время легко узнать свою судьбу. В то же время церковь гаданий не приветствует, поскольку считается греховным общаться с потусторонними силами.

Главной же традицией Святок является колядование – хождение по домам с песнями и пожеланиями счастья и благополучия. Колядующие, одетые в нарядные костюмы, пели песни, и хозяева угощали их сладостями или дарили монетки. Эти обычаи ассоциировались с призывом удачи и плодородия на весь год.

На Святки принято устраивать застолья. На стол подают 12 блюд, по числу апостолов, а главным угощением всегда была кутья. В дни Святок вообще принято разговляться, потому что они начинаются после Рождественского поста. Так что свинина, гусь, сладкие и соленые пироги в форме солнца, пряники с разными начинками - всем этим можно угощаться и потчевать гостей. В напитках лучше отдать предпочтение чему-то безалкогольному, - сообщает Вслух.ру.