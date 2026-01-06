Каникулы классом: перед зимой школьники отдыхали в тюменском центре "Родник"

В тюменском Центре комплексной реабилитации "Родник" для ребят из разных школ Тюмени провели новогодние мастер-классы, веселые соревнования и другие зимние активности. Школьники приезжали классами, чтобы отпраздновать вместе Новый год.
Педагоги центра предлагали ребятам поделки на каждый возраст, разные по сложности. Для малышей — плоские елочки, декорированные стразами и пайетками, а для старших — 3D-елки и новогодние венки.
Для ребят, которые взаимодействуют преимущественно на территории школы и класса, поездка в загородный лагерь становятся способом испытания всей команды и отдельно взятого ребенка.
Педагоги "Родника" старались сделать все, чтобы в обратный путь они отправились все вместе: почувствовавшие плечо друга-одноклассника, одновременно уставшие и отдохнувшие, - сообщили в ЦКР "Родник".
