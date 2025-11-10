Жителей Тюменской области просят не выходить на тонкий лед

Первый случай провала человека под лед уже зафиксирован в Тюменской области - специалисты просят жителей региона соблюдать меры предосторожности и дождаться, когда покров на водоемах станет толще.

Инцидент с провалом под лед произошел на реке Кармак в деревне Зырянка - пострадавший мужчина переохладился.

В период формирования устойчивого ледяного покрова на водоемах сотрудники Тюменской службы экстренного реагирования и Главного управления МЧС России по Тюменской области проводят серию профилактических мероприятий со взрослыми и с детьми. На пресс-конференции в ИА "Тюменская линия" главный внештатный специалист по первой помощи Департамента здравоохранения Тюменской области, врач скорой медицинской помощи Тюмени Ирина Сковбель напомнила о рисках для здоровья и жизни:

Что происходит с организмом в холодной воде:

- учащение сердцебиения в первые минуты;

- после истощения резервов организма: урежение дыхания и сердцебиения;

- потеря контроля над телом через 5-10 минут;

- риск остановки сердца.

Оказание первой помощи:

- для удаления воды: пострадавшего необходимо перевернуть вниз животом на колено спасающего и надавливать на спину и ребра;

- для запуска сердца: выполнить 30 компрессий на середину грудной клетки.

Остальное по прибытии сделают специалисты скорой помощи.

Также важно отжать мокрую одежду; устранить воздействие холода: при возможности переместить в теплое помещение – согревать постепенно; дать теплое питье: вода, чай, морс; не давать алкоголь; не растирать или натирать конечности спиртом/другими растворами.

В среднем за сезон в скорую помощь поступают 10-15 обращений о людях, провалившихся под лед.