Зимнее хранение без потерь: специалисты рассказали, как уберечь картофель от гниения до весны

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области считают, при неправильном хранении картофеля зимой, клубни могут загнивать.

Грибковые болезни, такие как фузариоз и фитофтороз проникают в погреб с клубнями, при бактериальной гнили бактерии проникают в клубни через механические повреждения. Чтобы избавиться от болезней, необходимо удалить пораженные клубни. И в дальнейшем перед закладкой урожая обработать погреб средствами, например, приготовить раствор: в 10 литрах теплой воды растворить 300 г медного купороса и 400 г гашеной извести. Тщательно в два слоя обработать все поверхности погреба, включая потолок, дав первому слою полностью высохнуть.

Повышенная влажность при хранении картофеля, вызывает распространение патогенных грибов и плесени. Оптимальная влажность считается 80-90 %, чтобы ее достичь, необходимо усилить вентиляцию в погребе, установить ящик с сухим гигроскопичным материалом (песок, древесный уголь, крупная соль).

Необходимый температурный режим в погребе около +2+4 градусов, при температуре ниже 0°C клубни замерзают, при температуре выше +5°C запускается процесс прорастания. Установите термометр в погребе и следите за температурой, чтобы избежать повреждений клубней, - сообщает КП-Тюмень.