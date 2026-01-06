Баня по правилам: опытный парильщик поделился секретами правильного запаривания веника

Опытный парильщик из Тюмени Алексей Початок рассказал, как нужно правильно запаривать веник, чтобы сохранить его полезные свойства.

По его словам, если вы взяли с собой свежий веник, то его достаточно просто ополоснуть теплой водой. Сухой же нужно "реанимировать", но в кипятке долго не держите, так как листья станут скользкими, - сообщает Мегатюмень.

- Березовый и липовый веник лучше держать в холодной или теплой воде, для дубового понадобится вода 50–60 °C (5–7 мин.), пихту или можжевельник следует залить кипятком на 20–30 мин (иголки должны стать мягкими), крапивный надо опустить в холодную воду только на 1–2 минуты, иначе потеряет свойства, - говорит Алексей.

Он также отметил, что если веник сразу ошпарить кипятком, то листья обварятся, если его передержать в воде, то он может развалиться, если надолго оставить на горячих камнях, то он пересушится.

- Для аромата можно добавить в воду 1–2 столовых ложки меда или эфирного масла (мята, эвкалипт). Оставшийся настой используйте для ополаскивания или полива каменки, - рекомендует парильщик.