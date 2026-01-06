Баня по правилам: опытный парильщик поделился секретами правильного запаривания веника

12:28 06 января 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Опытный парильщик из Тюмени Алексей Початок рассказал, как нужно правильно запаривать веник, чтобы сохранить его полезные свойства.
По его словам, если вы взяли с собой свежий веник, то его достаточно просто ополоснуть теплой водой. Сухой же нужно "реанимировать", но в кипятке долго не держите, так как листья станут скользкими, - сообщает Мегатюмень.

- Березовый и липовый веник лучше держать в холодной или теплой воде, для дубового понадобится вода 50–60 °C (5–7 мин.), пихту или можжевельник следует залить кипятком на 20–30 мин (иголки должны стать мягкими), крапивный надо опустить в холодную воду только на 1–2 минуты, иначе потеряет свойства, - говорит Алексей.
Он также отметил, что если веник сразу ошпарить кипятком, то листья обварятся, если его передержать в воде, то он может развалиться, если надолго оставить на горячих камнях, то он пересушится.
- Для аромата можно добавить в воду 1–2 столовых ложки меда или эфирного масла (мята, эвкалипт). Оставшийся настой используйте для ополаскивания или полива каменки, - рекомендует парильщик.

Теги: здоровье
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2026