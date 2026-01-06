Станислав Логинов назвал профессии, которые могут исчезнуть в ближайшие 10 лет

Станислав Логинов считает, что искусственный интеллект освободит людей от рутины, но окончательные решения должны оставаться за человеком. Отвечая на вопрос о трансформации рынка труда, заместитель губернатора Тюменской области отметил, что исчезновение некоторых профессий не приведет к массовым увольнениям. "Работа найдется каждому. Технологии лишь выполняют рутинные операции. Человек тем временем может заниматься проектами, в которых важно живое общение", — заявил он.

Замгубернатора конкретно назвал несколько сфер, которые будут автоматизированы в ближайшее десятилетие:

* Бухгалтерский учет, как обработка первичных данных — расчеты и платежи.

* Юриспруденция, где нейросети смогут анализировать массивы законов и давать рекомендации.

* Нотариальные функции, которые могут быть заменены цифровой подписью и биометрией.

При этом, по словам Логинова, возрастет спрос на новых специалистов — инженеров и аналитиков данных для обслуживания самих технологий. Он подчеркнул ключевую роль человека: "Любые результаты, сгенерированные ИИ, необходимо проверять, - сообщает Тюменская область сегодня.