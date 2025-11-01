Активистка из Тобольска победила в областном конкурсе "Мы вместе"

11:34 01 ноября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Известный общественный деятель Тобольска Светлана Макеева одержала победу в региональном этапе Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Ее проект "Добровольцы в донорстве крови" был признан лучшим сразу в двух номинациях – "Код милосердия" и "Волонтёр года", сообщили в администрации города.

Являясь координатором отряда "Донор" Тобольского отделения движения "Волонтёры-медики", Макеева ведет активную работу по популяризации донорства костного мозга и вовлечению неравнодушных жителей города в Федеральный регистр доноров костного мозга. Ее деятельность направлена на продвижение благородной миссии спасения жизней.

На участие в конкурсе от Тюменской области поступило 202 заявки. 15 победителей и призёров получили награды.

Теги: волонтеры , добровольцы , доноры , Тобольск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2025