Около 9 тонн сельхозпродукции скупили тюменцы на ярмарке

8 ноября администрация Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области провели на четырёх торговых площадках продовольственную ярмарку.На ней было предоставлено 80 торговых мест. Товарооборот составил 4,43 миллиона рублей, а общий объем реализованной продукции — около 9 тонн.

В розничной торговле участвовали сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности юга Тюменской области, индивидуальные предприниматели, ремесленники, а также личные подсобные хозяйства граждан, доля которых составила 43% от общего количества участников ярмарки.