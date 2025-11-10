Около 9 тонн сельхозпродукции скупили тюменцы на ярмарке

8 ноября администрация Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области провели на четырёх торговых площадках продовольственную ярмарку.На ней было предоставлено 80 торговых мест. Товарооборот составил 4,43 миллиона рублей, а общий объем реализованной продукции — около 9 тонн.
В розничной торговле участвовали сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности юга Тюменской области, индивидуальные предприниматели, ремесленники, а также личные подсобные хозяйства граждан, доля которых составила 43% от общего количества участников ярмарки.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru