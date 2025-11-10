Около 9 тонн сельхозпродукции скупили тюменцы на ярмарке

17:15 10 ноября 2025
8 ноября администрация Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области провели на четырёх торговых площадках продовольственную ярмарку.На ней было предоставлено 80 торговых мест. Товарооборот составил 4,43 миллиона рублей, а общий объем реализованной продукции — около 9 тонн. 

В розничной торговле участвовали сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности юга Тюменской области, индивидуальные предприниматели, ремесленники, а также личные подсобные хозяйства граждан, доля которых составила 43% от общего количества участников ярмарки. 

