Тюменцы - на пьедестале всероссийских соревнований по боксу

08:40 15 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Орле завершились Всероссийские соревнования по боксу на призы РФСО "Спартак" памяти заслуженного тренера России Ивана Аспидова среди юниоров 16-17 лет.

Участие приняли 235 боксёров из 39 регионов России. Соревнования стали отборочным этапом для финала Всероссийского турнира "Кубок памяти Н.А. Никифорова-Денисова - 2025".

В активе Тюменской области - две медали. В результате упорных боев Ростислав Сурмятов, представляющий спортивную школу "Прибой", и Степан Лебедев из СШ № 3 города Тюмени сумели завоевать бронзовые медали турнира.

К успеху боксёров привели тренеры Леонид Абрамов, Александр Ситников, Павел Корсаков, Евгений Божко и Глеб Куценко.

Теги: бокс
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025