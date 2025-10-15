Тюменцы - на пьедестале всероссийских соревнований по боксу

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Орле завершились Всероссийские соревнования по боксу на призы РФСО "Спартак" памяти заслуженного тренера России Ивана Аспидова среди юниоров 16-17 лет.

Участие приняли 235 боксёров из 39 регионов России. Соревнования стали отборочным этапом для финала Всероссийского турнира "Кубок памяти Н.А. Никифорова-Денисова - 2025".

В активе Тюменской области - две медали. В результате упорных боев Ростислав Сурмятов, представляющий спортивную школу "Прибой", и Степан Лебедев из СШ № 3 города Тюмени сумели завоевать бронзовые медали турнира.

К успеху боксёров привели тренеры Леонид Абрамов, Александр Ситников, Павел Корсаков, Евгений Божко и Глеб Куценко.