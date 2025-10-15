Рецепт полезных для ума рыбных котлет разработали в Тюмени

Фото - центр по внешним коммуникациям ТИУ.

Ученые Тюмеского индустриального университета создают продукты для когнитивного здоровья, одно из последних изобретений - котлеты из рыборастительного продукта, проект в вузе считают прорывным, сообщили в центре по внешним коммуникациям ТИУ.

Идея сочетать рыбу и растения кажется простой, но за этим стоит серьезный научный подход и большая работа, нацеленная устранение дефицита потребляемого населением белка. При разработке комплексного продукта ученые учитывали тот факт, что рыба и продукты ее переработки являются высокоценными пищевыми продуктами. При сочетании белков мышечной ткани рыбы с растительным белком повышается содержание витаминов, микроэлементов и минералов, а также пищевых волокон, что позволяет использовать эти продукты как функциональные.

Виктория Аксентьева, ассистент кафедры товароведения и технологии продуктов питания ТИУ:

Наша основная задача – использование местных ресурсов рыбной продукции Тюменской области. По результатам исследования общего вылова было замечено, что семейство щуковых имеет один из высоких показателей. Мясо щуки богато белком, практически не содержит жира. Растительным сырьем были выбраны плоды облепихи, ботва столовой свеклы, розмарин, семечки тыквы. В них содержится значительное количество минеральных веществ и жирных кислот, витамин В4 (холин), Омега-3,6, цинк, магний, способствующие влиянию на развитие головного мозга.

Сложность возникла в определении оптимального соотношения компонентов. Для этого были использованы методы математического моделирования. Производить продукт планируется в виде фарша или уже сформированных котлет, реализовывать – через компании-партнеры. Продукт, который питает мозг, актуален для огромного числа людей и поможет в решении самых насущных проблем.

Аксентьева рассказала,что над проектом работает команда кафедры товароведения и технологии продуктов питания ТИУ идейный вдохновитель - доцент кафедры ТТПП Ирина Мозжерина. "Она и сейчас продолжает свой научный путь со студентами, недавно разработала рецептуру рыбных чипсов, очень вкусных, –поделилась Виктория. – Нашей кафедре уже 25 лет, и здесь всегда велись интересные исследования. Мы единственные в Тюменской области, кто занимается разработкой функциональных продуктов питания".