Жительницу Тобольска наказали за разжигание вражды и установку памятника жене хана Кучума

Тобольский городской суд оштрафовал жительницу за разжигание межнациональной розни и выступления против освоения Сибири в соцсетях и самовольную установку скульптуры жжены сибирского хана Кучума в историко-мемориальном комплексе "Искер"— так называлась столица Сибирского ханства, расположенная недалеко от современного Тобольска.

Прокуратура установила, что 61-летняя женщина систематически публиковала в "ВКонтакте" информацию провокационного характера, видео, иллюстрации, посты и комментарии, направленные на разжигание межнационального конфликта, а также возбуждение ненависти и вражды к процессу вхождения Сибири в состав Российского государства, к людям, осваивавшим Сибирь, в том числе к Ермаку и его сподвижникам. Историко-лингвистическая экспертиза это подтвердила.

В июне 2025 года, не имея разрешения и согласования установки объекта монументального искусства, женщина установила на территории историко-мемориального комплекса "Искер" металлическую скульптуру, обозначенную ею как "Великая Сибирская царица Ханбика-Сузге на Искере", что вызвало широкий общественный резонанс и межнациональное напряжение в СМИ.

Суд рассмотрел дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ, назначил виновной в административный штраф в размере 17,5 тысяч рублей. Скульптуру было решено обратить в доход государства.