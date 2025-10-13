Как законно увеличить отпуск, рассказали в Авито

Стандартные 28 дней отпуска можно распределить так, чтобы отдохнуть можно было подольше, и отпускных выплат получить подольше, о том как удачнее спланировать отпуск, рассказали в Авито Путешествия и Авито Работа.

По закону, хотя бы одна часть отпуска не должна быть короче 14 дней. На сколько частей будут разбиты оставшиеся две недели, Трудовой кодекс РФ никак не регламентирует. Сотрудник и работодатель сами договариваются, возьмет ли человек два раза по неделе или 14 раз по одному дню. Если внимательно подойти вопросу, можно отдохнуть больше положенных 28 дней или получить большую сумму отпускных выплат.

Чтобы продлить отдых, отдельные отпускные дни следует добавлять к праздничным, которые определены производственным календарем. В 2026 году в фокусе четыре месяца: март, апрель, май и ноябрь. Если взять отпуск с 10 по 13 марта, за счет праздников и выходных в целом получится отдохнуть 9 дней подряд (с 7 по 15 марта). Четыре дня с 27 по 30 апреля продлят первые "майские" до 9 дней (с 27 апреля по 3 мая), а с 12 по 15 мая – вторые "майские" на тот же срок (с 9 по 17 мая). Отпуск на 2-3 или 5-6 ноября превратятся в пятидневные каникулы за счет выходных и Дня народного единства.

Тем, кто планирует максимально отдохнуть уже на этот Новый год, отпускные дни лучше брать в этом году: выходные на 29-30 декабря увеличат общую продолжительность новогодних каникул до двух недель (с 29 декабря по 12 января).

Таким образом, взяв двенадцать отпускных дней в правильные даты к мартовским, майским, ноябрьским и январским праздникам, можно получить четыре дополнительных отпуска на 37 дней в сумме за счет особенностей производственного календаря 2026 года.

Чтобы больше заработать, напротив, выгоднее брать отпуск в месяцы с максимальным количеством рабочих дней и минимумом государственных праздников. Это связано с тем, что размер отпускных рассчитывается именно на основе среднего дневного заработка за рабочие дни. В этом плане самым выгодным месяцем 2026 года станет июль (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Минимальные отпускные можно получить, если планировать путешествие на январь (15 рабочих дней), февраль или май (по 19 рабочих дней).