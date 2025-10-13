Число регулярно сберегающих россиян выросло на 57%

Аналитики PFM (Personal Finance Management) Сбера изучили на обезличенных данных, как клиенты подходят к процессу накопления и достижения финансовых целей. Исследование показывает, что количество клиентов, которые копят регулярно (минимум два месяца в квартал), с 2023 по 2025 год выросло на 57%. Это свидетельствует о растущем запросе на инструменты, которые помогают не просто откладывать деньги, а делать это осмысленно и эффективно.

Трендом последних лет стала автоматизация сбережений. Данные сервиса "Автонакопления" в мобильном приложении Сбера покажут положительную динамику в 8% по количеству активных пользователей с начала года. В среднем с помощью этого сервиса клиенты без усилий накапливают около 40 тысяч рублей в год, что эквивалентно, например, покупке современного гаджета. Автоматизация выступает и важным трамплином в мир инвестиций: клиенты, использующие "Автонакопления", в 3 раза чаще начинают инвестировать по сравнению с теми, кто копит вручную.

Однако лишь 46% россиян при накоплениях ставят себе цель. Это создает разрыв между абстрактным желанием "откладывать деньги" и реальным достижением конкретных жизненных результатов. Для преодоления этого разрыва в Сбере развивается целая система сервисов, которая трансформирует рутинное сбережение в осознанное движение к мечте.

Один из ключевых элементов этой системы – помощник по управлению капиталом. Он предоставляет инструменты для профессиональной оценки инвестиционной стратегии, включая сравнение доходности с рыночными индексами, диагностику проблемных зон портфеля и персональные рекомендации на базе ИИ по его балансировке.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка: