Сибур привез в Тюмень выставку полимеров

Выставка "Дом полимеров" открылась во Дворце творчества и спорта "Пионер", это своеобразное путешествие в будущее материаловедения, нтерактивные инсталляции позволяют проследить весь путь создания современных синтетических материалов, сообщил мэр Тюмени Максим Афанасьев.

Выставка открылась 14 января, первыми ее посетителями стали мэр города, замгубернатора Алексей Райдер, гендиректор ТНХК "ЗапСибНефтехим" Андрей Кугаевский и местные школьники. по словам мэра, экспозиция в увлекательной форме знакомит гостей с современными производствами и позволяет осознать значимость экологичного подхода при их функционировании.