Две официальные купели готовят в Тюмени к крещенским купаниям

На Крещение в Тюмени оборудуют две официальные купели – на реке Туре у Свято-Троицкого монастыря и на Липовом озере, что на 25-м километре объездной дороги (озеро Чемпионов). Подготовку проверил первый замглавы города Юрий Баранчук.

Участники выездного совещания особо интересовались обеспечением безопасности верующих, удобством подходов к купелям, а также созданием максимального комфорта для людей.

Безопасность горожан в эти дни на локациях будут обеспечивать сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, УМВД России по городу Тюмени, УГИБДД УМВД России по Тюменской области, ГКУ ТО ТОСЭР и скорой медицинской помощи.