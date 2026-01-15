Проект межвузовского кампуса требует доработки, считают госэкпертиза и власти

Тюменский кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети", ранее сообщалось, что его запуск должен состояться в 2028 году. Первая очередь проекта, согласно которому на площадке возводится гостиница, реализуется, для проект второй очереди, по которому с этого года должно вестись строительство еще 9 объектов, требуется существенной доработка, пишут ИА "Тюменская линия" и "Тюменская область сегодня".

Издания со ссылкой на замгубернатора Серегя Шустова пишут, что проектная документация на девять объектов второй очереди в настоящее время находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе России. Эксперты выдали ряд замечаний. Правительство региона также неоднократно направляло свои. Компании ООО "Врата Сибири", которая является концессионером, рекомендовано замечания устранить до начала реализации следующего этапа. В случае получения отрицательного заключения, все доработки и повторная экспертиза лягут на расходы самого концессионера. Замгубернатора Алексей Райдер пояснил, что концессионеру рекомендовано доработать проектную документацию в связи с тем, что проектный офис Тюменской области выявил недостатки в инженерных и технических решениях.

Что касается первой очереди, то на гостинице для научно-педагогических работников уже завершены монолитные работы, специалисты приступили к внутренней отделке.