В рейтинге российских городов по зарплатам Тюмень заняла 14 место

Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск со средними чистыми зарплатами в 167,6, 159,3 и 150,2 тысячи рублей по итогам первого полугодия возглавили топ-3 рейтинга российских городов по зарплатам, Тюмень в этом списке на 14 месте - 97,5 тысяч рублей, что почти на 11% больше в сравнении с первым полугодием 2024 года. Такие данные приводит РИА Новости.

В рейтинге упоминается 100 городов России - столицы регионов и крупные города. Замыкают список Элиста (51 тыс.), Грозный (49,2 тыс.) и Нальчик (50,2 тыс.).

Для оценки ситуации в этом вопросе эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. На основе этих данных был составлен седьмой ежегодный рейтинг российских городов по уровню зарплат. Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг, иначе говоря, оценка городов производилась по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2025 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата.