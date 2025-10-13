В кафе на Михайловском рынке Тюмени ликвидировали пожар

Пожар вентиляционной системы в кафе на первом этаже Михайловского рынка (Федюнинского, 55), который произошел в понедельник после 12:00, ликвидирован на 10 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.
Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения из здания эвакуировали 15 человек. К тушению привлекались 15 человек и 5 единиц техники областного главка МЧС России.
Причина пожара устанавливается.
