Фестиваль стимпанка "Маховик" проведут в Тюмени во второй раз

Второй городской фестиваль стимпанка "Маховик" пройдет 18 октября в инженерном центре "Речной порт" (ул. Госпаровская, 6), организуют его индустриальный парк "Литера", Централизованная городская библиотечная система Тюмени и АНО "Бюро культурных инициатив".

"Речпорт" на один день превратится в эпицентр альтернативной реальности, где царят машины, ретрофутуризм и викторианская эстетика. Гостей ждут интерактивные площадки, творческие мастерские и зрелищные шоу.

В программе фестиваля лекториум "Магия машин" (погружение в историю и философию стимпанка), инженерная битва и "Машина Голдберга" (мастер-классы и командные соревнования для любителей техники), "Кабинет инженера моды" (создание уникальных стимпанк-аксессуаров своими руками), книжный развал "Алхимия стиля" (редкие издания и литературные загадки), фотозона и AI-мастерская по созданию портретов в стиле ретрофутуризм с помощью искусственного интеллекта.

Кульминацией фестиваля станет костюмированное дефиле и выступления музыкальных коллективов, сообщили в ЦГБС. Гости тоде в нем могут участвовать - регистрация на дефиле обязательна через сообщество "Литеры" во ВКонтакте или на сайте библиотечной системы.

В создании атмосферы примут участие скульпторы, дизайнеры и многие другие. Фестиваль поддерживает писатель-фантаст Вадим Панов.

Вход свободный. Телефон для справок: 69-82-05. Возрастное ограничение: 12+

Организаторы отмечают, что в 2025 году фестиваль одержал победу в городском конкурсе социальных проектов "Инициатива", учредитель которого – департамент по спорту и молодёжной политикеадминистрации города Тюмени.