Три комбайна и зерноток горели в Тюменской области в выходные

Пожар на зернотоку в Ялуторовском округе, возгорания двух комбайнов "Акрос" и одного "Ростсельмаш" в Омутинском, Казанском и Заводоуковском округах пришлось ликвидировать сотрудникам МЧС 11 и 12 октября.

11 октября в десятом часу утра поступило сообщение о возгорании зернотока в Ялуторовском округе в селе Петелино. Огонь ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В третьем часу дня загорелся комбайн "Акрос" в Омутинском округе, на 13 километре дороги "Омутинское - Русакова". Огонь ликвидирован на площади 2 квадратных метра. Предварительная причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства

12 октября в первом часу дня поступило сообщение о возгорании комбайна "Ростсельмаш" у села Сосновка Заводоуковского округа. Огонь ликвидирован на площади 10 квадратных метров. В шестом часу вечера сообщили о возгорании комбайна "Акрос – 530" в Казанском округе у деревни Новоалександровка. Огонь ликвидирован на площади 4 квадратных метра. Предварительная причина пожара этих пожаров – короткое замыкание.

