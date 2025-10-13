В ТюмГУ учится более 2,3 тысяч иностранных студентов

Тюменский госуниверситет активно расширяет международное сотрудничество, благодаря этому за последние пять лет заключены новые договоры в сфере науки с вузами Чили, Мексики, Китая, Бразилии, Кубы, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении и Эритреи.



"В этом году Тюменский госуниверситет подписал меморандум о взаимопонимании с Институтом технологических процессов Китайской академии наук (Китай), меморандум о Соглашении с Национальным музеем города Блумфонтейн (ЮАР).Общее количество международных договоров и соглашений с зарубежными партнерами за пять лет выросло с 132 до 167. С 2024 года в ТюмГУ действует Центр адаптационных практик и тестирования. За это время он протестировал более 24 тыс. иностранных граждан. Растет число иностранных студентов — их более 2 300. На обучение в ТюмГУ прибывают граждане из 57 стран", - такие данные приводится на сайте вуза.

Отмечается, что за 2020−2025 годы количество выпускников-граждан стран дальнего зарубежья составило 465 обучающихся (из стран Африки, Европы, Азии, Северной и Латинской Америки). В числе новых стран — Чили, Пакистан, Мали и Судан. В планах — расширение географии международного сотрудничества со странами Африки и Азии для реализации полномасштабных программ предвузовской подготовки.

В 2024 году ТюмГУ вошел в рейтинг стран БРИКС. Достаточно высокая позиция в рейтинге — залог успешного выстраивания новых международных партнёрств в науке и образовании.

В целом в российских вузах обучаются 4,6 млн студентов, около 10% из них иностранцы, в соотвествии с указом президента к 2030 году их количество должно вырасти до 500 тысяч человек, сообщил замминистра науки и образования Константин Могилевский, выступая на форуме историков в Тюмени.