В Тюмени повторят акцию по сбору старых автопокрышек

В Тюмени пройдет осенняя экологическая акция по сбору старых автопокрышек. Продлится она до 5 ноября. Бесплатно сдать старые шины на специально оборудованные площадки, расположенные в каждом из четырех административных округов, тюменцы смогут с 15 октября до 5 ноября, сообщил глава города Максим Афанасьев.

Акция предназначена для физических лиц и предоставляет возможность безвозмездно избавиться от ненужных покрышек любого типа — шипованных и нешипованных.

Места для сбора покрышек:

Центральный округ – парковка на пересечении ул. Ю.-Р.Г. Эрвье и Солнечного проезда;

Калининский округ – парковка ЖК "Москва", ул. Новоселов, 117;

Ленинский округ – парковка ТЦ "Сити Молл";

Восточный округ – парковка в районе ТЦ "Кристалл".