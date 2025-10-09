В Тюмени повторят акцию по сбору старых автопокрышек

В Тюмени пройдет осенняя экологическая акция по сбору старых автопокрышек. Продлится она до 5 ноября. Бесплатно сдать старые шины на специально оборудованные площадки, расположенные в каждом из четырех административных округов, тюменцы смогут с 15 октября до 5 ноября, сообщил глава города Максим Афанасьев.
Акция предназначена для физических лиц и предоставляет возможность безвозмездно избавиться от ненужных покрышек любого типа — шипованных и нешипованных.
Места для сбора покрышек:
Центральный округ – парковка на пересечении ул. Ю.-Р.Г. Эрвье и Солнечного проезда;
Калининский округ – парковка ЖК "Москва", ул. Новоселов, 117;
Ленинский округ – парковка ТЦ "Сити Молл";
Восточный округ – парковка в районе ТЦ "Кристалл".
