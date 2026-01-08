Эксперт рассказал, какие изменения ждут бизнес в 2026 году

Одной из главных проблем для бизнеса в 2026 году, по словам экспертов, останется стоимость заемного капитала. Для малых предприятий, не имеющих внушительной кредитной истории или крупных залогов, доступ к "живым" деньгам станет еще сложнее.

"Государство продолжит субсидировать ставки, однако рассчитывать на помощь смогут не все. В приоритете останутся отрасли, критически важные для страны: производственный сектор, IT-технологии и проекты по импортозамещению. Остальным придется полагаться на собственные ресурсы, - рассказал доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

- Второй серьезный вызов — дефицит рабочих рук и квалифицированных специалистов. Демографическая ситуация и структурные изменения на рынке труда приводят к тому, что предприниматели вынуждены переманивать персонал, постоянно повышая зарплаты. Это неизбежно раздувает операционные расходы и снижает маржинальность бизнеса".

Выход из этой ситуации эксперты видят в масштабной автоматизации. По мнению специалистов, предпринимателям придется пересматривать бизнес-модели, заменяя дефицитный человеческий труд программными решениями и современным оборудованием.

Налоговая сфера в 2026 году окончательно перейдет в цифровой формат. Интеграция кассовых данных с базами налоговой службы и внедрение систем риск-ориентированного мониторинга сделают бизнес практически "прозрачным", - сообщает АиФ-Тюмень.

Как отмечает Дмитрий Морковкин, государство продолжит курс на поддержку предпринимательства, но при этом будет требовать максимальной честности.

"Представляется обоснованным прогнозировать сохранение курса на поддержку предпринимательства при одновременном ужесточении требований к прозрачности ведения бизнеса и нацеленность механизмов государственного регулирования на обеление предпринимательского сектора", — подчеркивает эксперт.