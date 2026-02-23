Сердце и атмосфера дома: как эмоции в семье отражаются на здоровье

Специалисты Тюменского кардиологического научного центра представили данные о том, как эмоциональный климат в семье влияет на физическое состояние сердца. Социальная поддержка является не просто психологическим комфортом, а реальным инструментом профилактики смертельно опасных заболеваний.

Статистика исследований, полученная учеными центра, показывает прямую зависимость между семейным статусом мужчин и их выживаемостью. Исследования показали, что отсутствие стабильной партнерской поддержки значительно повышает вероятность фатальных исходов: у одиноких мужчин риск сердечно-сосудистой смерти выше в 2,5 раза, у разведенных — почти в 3 раза, а у вдовцов этот показатель возрастает в 5,5 раза. В то же время мужчины, состоящие в браке, показывают лучшие результаты по продолжительности жизни.

"Крупные эпидемиологические исследования показывают: хронический стресс — один из ключевых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно опасен длительный семейный стресс и постоянные конфликты. Социальная поддержка — это не абстрактное понятие. Это реальный защитный фактор. Брак может выступать буфером стресса: поддержка близких снижает выраженность нейроэндокринной реакции на хроническое напряжение, а значит — замедляет прогрессирование атеросклероза и других патологических процессов. Люди легче переносят стресс, когда чувствуют одобрение и признание", - рассказала врач-кардиолог Тюменского кардиоцентра Марина Каюмова.

Врачи призывают рассматривать любовь и качественную социальную поддержку как важный фактор здоровья, - сообщает КП-Тюмень.