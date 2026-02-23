В "Роднике" состоялась встреча с участницей СВО — разговор без формальностей

Накануне Дня защитника Отечества ребят, которые проходят реабилитацию в Центре комплексной реабилитации "Родник", пригласили на встречу с Разипой Жимбаевой, участницей специальной военной операции.

Разипа Жимбаева, позывной "АВРОРА" — гость встречи "Разговоры о важном", беседовала с ребятами о наших бойцах, что сейчас в зоне СВО.

Почти 3 года Разипа служила по контракту и в октябре 2024 года вернулась домой. Сейчас она участвует в проекте "Боевой кадровый резерв" Тюменской области, который помогает девушке скорее адаптироваться к гражданской жизни.

"Я прожила в блиндаже под землей вместе с ребятами 7 месяцев, и самое сокровенное, что у нас было — это банка соленых огурцов или домашнего варенья, которые присылали нам простые люди, — поделилась Разипа. — Когда открываешь крышку и вдыхаешь аромат, кажется, что ты дома оказался. На фронте это давно забытое чувство ценится больше всего".

Аврора привезла с собой три награды: две министерские и медаль Луки Крымского, которая дается медикам за заслуги перед Отечеством.

- А у меня брат там, - говорит кто-то из ребят.

- Пусть он вернется…, - тихо после паузы отвечает Разипа.

- А солдаты читают наши письма?

"Я работала на скорой и получала посылки. У меня всегда с собой было несколько конвертиков или звездочек, кто как складывает… Передавала их бойцам, - рассказала гостья. - Они читают вечерами. Некоторые носят письма с собой… Однажды один из бойцов нашел ребенка, автора своего письма, и жутко этим гордился!".

Эту встречу организовала вдова участника СВО, мать двух сыновей, действующих участников СВО, ветеранов боевых действий, ведущий специалист по социокультурной реабилитации "Родника" Ольга Волосач, - сообщили в ЦКР "Родник".