В тюменской библиотеке юных читателей обучают осмысленному чтению

Более 240 школьников Тюмени прошли обучение в "Мастерской осмысленного чтения" Областной детской библиотеки им. К. Лагунова.

В течение учебного полугодия ребята дважды в месяц вдумчиво читали произведения детских авторов – Железникова, Нагибина, Носова и других. С педагогом Анной Наумовой разбирали человеческие отношения на примере книжных героев, анализировали поступки, учились формулировать свои мысли и задавать вопросы. Встречи чередовались с игровыми программами по ораторскому мастерству, которые вел режиссер и актер Амит Камбодж.

"Мастерская осмысленного чтения" прошла в рамках игровых программ для детей "Библиотека – территория смыслов и чтения".

Проект "Мастерская осмысленного чтения" завершился. В 2026 году новый проект "Текст" начнет свою деятельность на платной основе. Он будет включать в себя задания по математике, русскому языку и логике, основанные на литературных произведениях.



По материалам Областной детской библиотеки им. К. Лагунова (г. Тюмень).

6+