В Тюмени выпускники прошлых лет получат возможность сдать ЕГЭ-2026

Выпускникам прошлых лет можно сдать ЕГЭ, для этого необходимо написать заявление до 30 января.

Это может понадобиться абитуриентам в случае, если предыдущий результат оказался непроходным или не позволил поступить на бюджетное место. Либо если они решили изменить траекторию обучения, для чего потребуются другие предметы для поступления. Либо закончился пятилетний срок действия прошлых результатов ЕГЭ.

С учетом того, что аттестат уже на руках, русский язык и математика не будут обязательными для сдачи, как для 11-классников. Только если эти дисциплины понадобятся для поступления.

С заявлениями можно обратиться в департамент образования администрации города: ул. Володарского, 13, кабинет 202. По будням с 14.30 до 16.30 часов. Если возникнут вопросы, уточните по телефону: 8 (3452) 56-13-64, специалист Галина Александровна.

Необходимо предоставить оригиналы и копии паспорта (2,3 страница и страница с регистрацией по месту жительства), аттестата о среднем общем образовании. В случае смены фамилии – оригинал и копию свидетельства о браке или свидетельства о перемене имени (при смене фамилии, имени, отчества), - сообщает Вслух.ру.