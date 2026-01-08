В 2026 году к работе в "Отрядах мэра" смогут присоединиться 5 тысяч тюменских подростков

В Тюмени в 2026 году будет продолжена реализация программы временной занятости подростков и молодежи "Отряды мэра". 5 тысяч тюменских подростков смогут поработать в "Отрядах мэра" в 2026 году.

Всего планируется трудоустроить 5 111 человек, в том числе 5000 подростков от 14 до 17 лет и 111 молодых людей старше 18 лет в качестве руководителей бригад.

Средняя зарплата за 10-дневную смену составит 7 741 рубль. Ежедневно ребята работают по три часа. В бюджете Тюмени на реализацию данной программы предусмотрено более 58 млн рублей.

На улице Мельничной в прошедшем году благоустроен тематический сквер "Отряды мэра" в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". А на фасаде пятиэтажки рядом выполнен мурал с муравьями, - сообщает Вслух.ру.