Туристы нередко недооценивают значение медицинской страховки при поездках за границу

Главное заблуждение туристов - вера в то, что экстренная помощь обязана быть бесплатной. Международный юрист Ксения Шварц подчеркивает: ни одно государство не несет обязательств по бесплатному лечению иностранных граждан.
"В большинстве туристических направлений экстренная медицинская помощь платная как для местных, так и для иностранцев. Поэтому, когда турист поступает в клинику без страховки, больница оказывает помощь, но позже выставляет счет — и сумма нередко оказывается неподъемной. Юридически взыскивать деньги можно даже с семьи умершего, поскольку обязательства пациента переходят в разряд долговых", — предупреждает Ксения Шварц.
По словам юриста, полис должен соответствовать специфике страны. Важно, чтобы страховка покрывала: лечение в частных клиниках (особенно актуально для Азии); эвакуацию спецтранспортом; помощь при укусах животных и насекомых в экзотических странах; длительную госпитализацию.
Директор страховой компании Артем Искра отмечает, что самостоятельные туристы в безвизовых странах часто забывают о защите, в отличие от тех, кто едет по путевке или оформляет визу. При выборе покрытия важно учитывать реальную стоимость медицины в регионе, - сообщает АиФ-Тюмень.
Для Турции, Египта и Европы рекомендуемый минимум составляет 30 000–50 000 евро. Если же путь лежит в США, Канаду или Японию, сумма покрытия должна начинаться от 50 000–100 000 долларов.
"Важно включить опцию „Активный отдых“ или аналогичную, если в планах есть любые активные виды спорта с повышенным риском травм: катание на квадроциклах, лыжах, сноуборде, посещение аквапарка, дайвинг или треккинг. Без этого пункта лечение ушибов, переломов, полученных во время забав, страховая компания оплачивать не будет", — поясняет Артем Искра.
