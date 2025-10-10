Выставку местных производителей открыли в Тюмени

12:45 10 октября 2025
Выставка "Тюменская марка-2025" познакомит жителей и гостей города местными производителями товаров и услуг, старт ей дала директор департамента экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени Мария Туганова. 

В  приветственном слове Туганова подчеркнула значимость выставки для развития местного предпринимательства и продвижения тюменских товаров на рынке, а также то, с какой любовью участники выставки оформляли свои стенды. В первый день на выставке проходит деловая программа для предпринимателей.

