Выставку местных производителей открыли в Тюмени

Выставка "Тюменская марка-2025" познакомит жителей и гостей города местными производителями товаров и услуг, старт ей дала директор департамента экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени Мария Туганова.

В приветственном слове Туганова подчеркнула значимость выставки для развития местного предпринимательства и продвижения тюменских товаров на рынке, а также то, с какой любовью участники выставки оформляли свои стенды. В первый день на выставке проходит деловая программа для предпринимателей.