Тюмень намерена ввести с 2026 года туристический налог

Администрация города Тюмени намерена с 2026 года ввести туристический налог, об этом на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской гордумы сообщил замглавы города Артем Катренко.

"Мы продолжаем развивать и укреплять собственную доходную базу местного бюджета. На сегодняшний день у нас с вами установлено два местных налога. Это земельный налог и налог на имущество физических лиц. Начиная с 2026 года, предлагается на территории города Тюмени ввести еще один местный налог - туристический. Налоговые ставки по туристическому налогу предлагается определить в размере 2% в 2026 году и далее с увеличением по 1% в год вплоть до 2029 года. Таким образом, максимальная ставка налога будет установлена в 2029 году в размере 5% от налоговой базы", - сообщил Катренко.

Под налоговой базой подразумевается стоимость услуги по предоставлению мест в отелях либо его части без учета сумм туристического налога и налога на добавленную стоимость, налогоплательщиками будут их владельцы. С туристов будут брать не менее 100 рублей за сутки проживания.

По предварительным расчетам, введение туристического налога позволит пополнить муниципальный бюджет на 45 млн рублей, к 2029 году сумма должна вырасти в два раза - 90 млн рублей.

Ранее на сентябрьском заседании гордумы депутат Чирков предложил администрации города сделать платными общественные туалеты, на что глава города Афанасьев ответил, что такой вопрос уже обсуждается.