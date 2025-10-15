Жители тюменского села отправили землякам в зону СВО очередной гумгруз

15:30 15 октября 2025
Фото -ИИЦ "Светлый путь".

Нижнетавдинский округ отправил очередную партию гуманитарного груза в зону специальной военной операции, в ее составе маскировочные сети, саперные щупы,  инструменты, медикаменты, продукты и другое и "Ниву".

В информцентре правительства Тюменской области сообщили, что многое из грузов нижнетавдинцы произвели сами, машину для передачи землякам купил приобрел местный штурмовик, а подготовил к отправке ветеран-десантник Андрей Болгов. Сбор помощи организовали активисты сообщества "Отзывчивые добротворцы и ветераны-пограничники Нижнетавдинского округа". 

Теги: гуманитарная помощь , Нижняя Тавда , СВО
