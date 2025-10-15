Тюмень активно развивает сотрудничество с регионами и местными муниципалитетами

Работу администрации Тюмени по развитию межмуниципального сотрудничества в 2024-2025 годах обсудили на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению гордумы.

Межмуниципальное сотрудничество способствует развитию местного самоуправления, объединению ресурсов муниципалитетов для решения вопросов местного значения и выражение защиты общих интересов за счет обмена опытом и лучшими практиками. Администрация города состоит в трех объединениях муниципальных образований - Союз российских городов, города Урала, Ассоциация совета муниципальных образований Тюменской области. Действует 11 соглашений о сотрудничестве с муниципальными образованиями, два соглашения о сотрудничестве с автономными округами. География партнерства охватывает города от Владикавказа до Когалыма, а ключевыми направлениями сотрудничества являются городское хозяйство, транспорт, туризм, спорт, культура и экономика, сообщила директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Марина Туганова.

О том, как ведется работа, Туганова рассказала на примерах сотрудничества с Владикавказом, Пермью, Екатеринбургом. Резюмируя доклад, она подчеркнула, что взаимодействие с другими муниципалитетами носит планомерный, системный и комплексный характер, стратегический характер и повышает эффективность управления, укрепляет имидж города Тюмени как открытого, современного, технологичного города. И ключевыми результатами периода стало расширение географию партнерства, активное участие на площадках различного уровня, форумы и конференции, что позволяет обмениваться лучшими практиками.

"Изучать опыт других и перенимать этот опыт очень полезно. И администрация города, и наша Тюменская городская дума, особенно в лице председателя Светланы Ивановой очень активно этим вопросом занимается. И мы многое что для себя берём и смотрим. И у нас многое берут. Нам интересно, как с жителями работают те люди, которые приходят в органы власти, исполнительной власти, депутатского корпуса. Как работает городская дума, как работает администрация. Находишь какие-то возможности сверить себя, правильно ли ты ведёшь. Страна большая, разные традиции, разные условия и разные отношения друг с другом. Их надо смотреть, изучать, и лучшее применять на практике", - подытожил рассмотрение вопроса председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению гордумы Степан Киричук.