Попасть на рынок госзаказа стало проще: сервис Сбера поможет малому бизнесу выйти на торги

Сбер запустил помощника на основе искусственного интеллекта для помощи малому бизнесу в участии в государственных и коммерческих закупках. Учитывая специфику каждой компании, ИИ-помощник разработает для неё индивидуальный пошаговый план. Сервис сопровождает предпринимателя на всех этапах — от регистрации в качестве участника торгов и подготовки документов до подачи заявки и заключения контракта. Он автоматически находит релевантные закупки, помогает оформить электронную подпись, получить банковскую гарантию и берёт на себя другие рутинные задачи.

Сценарий работает в системе интернет-банка СберБизнес, сейчас он доступен в веб-версии. Это часть отраслевого решения "Управление продажами" — в него интегрирован Giga-ассистент, который помогает клиенту пройти все необходимые шаги и быстрее выйти на госзакупки. Для того чтобы воспользоваться сервисом необходимо подключить бесплатное отраслевое решение Сбера для управления продажами.

Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка: