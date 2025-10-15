Организаторы премии "Голос истории" ждут заявки на участие

Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи в России проходит впервые. Ее цель – поддержать и распространить лучшие методы обучения истории, поощрить новаторские подходы и вовлечь детей и подростков в активное изучение и сохранение исторического наследия нашей страны.

В Премии десять номинаций по различным направлениям популяризации отечественной истории, патриотического воспитания, сохранения и защиты исторической правды.

Участниками премии могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 12 лет, юрлица и коллективы авторов. В номинации "Лучший зарубежный проект об истории России"могут участвовать инстранцы.

Заявки будет оценивать экспертный совет - историки, педагоги, эксперты по работе с детьми и молодежью в области патриотического воспитания, лидеры общественного мнения и представители молодежных сообществ.

Лауреаты премии помимо профессионального признания получат ценные призы и поддержку от партнеров и организаторов премии, с обширной деловой и культурной программой посетят церемонию вручения премии в Москве, встретятся с выдающимися государственными деятелями и известными историками.

Подать заявку для участия можно до 1 ноября. Имена победителей объявят на торжественной церемонии в конце ноября 2025 года.

Организатор премии – АНО "Герои Отечества" при грантовой поддержке "Движения Первых". Партнерами премии выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Российское историческое общество, Роспатриотцентр, федеральные музеи, депутаты Государственной Думы и сенаторы Российской Федерации. Стратегический партнер – ПАО "Транснефть".