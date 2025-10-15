Медведев вручил председателю думы Тюмени благодарность

13:56 15 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На пленарном заседании III форума женского движения "Единой России" председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев. наградил активисток движения, в их числе и председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова.

"За личный вклад в реализацию федерального партийного проекта "Женское движение Единой России" как региональный координатор была отмечена благодарностью, которую вручил Дмитрий Анатольевич Медведев. Спасибо всей нашей команде за общественную работу - это наш общий результат!" - поделилось новостью Иванова в своем тг-канале.

Тюменская область является одной из основных площадок для реализации женского политнаправления, со слов координатора федерального партийного проекта Наталии Полуяновой. Иванова добавила, что именно в нашей области появились первые муниципальные отделения "Женского движения Единой России", был реализован первый пилотный проект муниципальной политшколы, прошли первые межрегиональные стратегические сессии. Сейчас образовательные проекты открываются внутри каждого муниципалитета области.

Теги: Единая Россия , проекты , Светлана Иванова
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025