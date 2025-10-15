Медведев вручил председателю думы Тюмени благодарность

На пленарном заседании III форума женского движения "Единой России" председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев. наградил активисток движения, в их числе и председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова.

"За личный вклад в реализацию федерального партийного проекта "Женское движение Единой России" как региональный координатор была отмечена благодарностью, которую вручил Дмитрий Анатольевич Медведев. Спасибо всей нашей команде за общественную работу - это наш общий результат!" - поделилось новостью Иванова в своем тг-канале.

Тюменская область является одной из основных площадок для реализации женского политнаправления, со слов координатора федерального партийного проекта Наталии Полуяновой. Иванова добавила, что именно в нашей области появились первые муниципальные отделения "Женского движения Единой России", был реализован первый пилотный проект муниципальной политшколы, прошли первые межрегиональные стратегические сессии. Сейчас образовательные проекты открываются внутри каждого муниципалитета области.