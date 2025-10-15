Губернатор и главы муниципалитетов Тюменской области обсудили борьбу с паводком и пожарами

В правительстве Тюменской области подвели итоги паводкового и пожароопасного сезонов, проанализировали работу всех служб и определили задачи на следующий год, сообщил губернатор Александр Моор.

В совещании приняли участие главы муниципалитетов. В общении с ними губернатор подчеркнул, что чёткая координация действий и профилактическая работа позволяют избежать серьёзных последствий. На предстоящий сезон важно обновить планы действий при угрозе чрезвычайных ситуаций, проверить запасы материальных ресурсов, уделить особое внимание созданию минерализованных полос вокруг населённых пунктов.

"Регион продолжит развивать противопожарную службу и добровольные дружины. Это основа быстрой и надёжной защиты людей от огня и стихийных бедствий. Главная задача остаётся неизменной – обеспечить безопасность жителей и минимизировать последствия любых чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул Моор.