Двое тюменцев вышли в полуфинал всероссийских соревнований по боксу "Юность России"

В подмосковном Одинцово накануне завершились предварительные бои всероссийских соревнований по боксу РОФСО "Юность России".
Тюменские спортсмены Алихан Гаракоев и Артём Куликов одержали уверенные победы и вышли в полуфинал турнира, причем для Алихана эта победа стала в рамках соревнований третьей подряд. Руслан Хамидуллин, к сожалению, выбыл из борьбы за медали.
Полуфиналы пройдут сегодня. Артём Куликов в весовой категории 60 кг выйдет против оппонента из Дагестана, Алихану Гаракоеву (57 кг) будет противостоять спортсмен из Самарской области.
