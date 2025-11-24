Пенсионерка из Тюмени отдала мошенникам 4,5 млн рублей, поверив, что они из ФСБ

За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников 62 жителя Тюменской области потеряли более 38 млн рублей, больше всех пострадала пенсионерка из Тюмени - неизвестному ей человеку она отдала 4,5 млн рублей.
Пожилая женщина так поступила после звонка якобы сотрудника ФСБ ради предотвращения хищения у нее денег, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
